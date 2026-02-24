$43.300.02
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рф
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели Минобороны
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

Россия намеренно уничтожает условия жизни украинцев – МИД Латвии

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия системно атакует энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Это создает условия для физического уничтожения украинцев, что соответствует Конвенции о геноциде.

Россия намеренно уничтожает условия жизни украинцев – МИД Латвии

россия целенаправленно создает условия, рассчитанные на физическое уничтожение украинцев, системно атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру, особенно в зимний период. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Детали

Браже отметила, что третий пункт Конвенции о геноциде также полностью соответствует действиям россии.

Третий пункт статьи 2 Конвенции – умышленное создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение группы. Во время самой холодной зимы десятилетия россия неоднократно бомбила гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины

– сказала Браже.

По ее словам, последствия этих атак носят смертельный характер.

Миллионы людей оставались без отопления, электричества и воды. Люди замерзали и умирали в собственных квартирах. Пожилые люди, дети, больницы, родильные дома, склады с продуктами и лекарствами – все это уничтожалось

– подчеркнула министр.

Россия совершила действия, подпадающие под определение геноцида против украинцев – Латвия в ООН24.02.26, 18:28 • 426 просмотров

Она подчеркнула, что разрушения носят целенаправленный характер.

Церкви, религиозные и культурные объекты также уничтожались. Все это делалось намеренно

– отметила Браже.

Напомним

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в Киеве, что будущее Украины пишется в Киеве, а не в москве. Он подчеркнул, что россия не может получить преимущества за столом переговоров, теряя позиции на поле боя.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Генеральная Ассамблея ООН
Европейский совет
Латвия
Украина
Киев