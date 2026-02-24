Россия намеренно уничтожает условия жизни украинцев – МИД Латвии

россия целенаправленно создает условия, рассчитанные на физическое уничтожение украинцев, системно атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру, особенно в зимний период. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.

Браже отметила, что третий пункт Конвенции о геноциде также полностью соответствует действиям россии.

Третий пункт статьи 2 Конвенции – умышленное создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение группы. Во время самой холодной зимы десятилетия россия неоднократно бомбила гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины

По ее словам, последствия этих атак носят смертельный характер.

Миллионы людей оставались без отопления, электричества и воды. Люди замерзали и умирали в собственных квартирах. Пожилые люди, дети, больницы, родильные дома, склады с продуктами и лекарствами – все это уничтожалось