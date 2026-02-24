Россия намеренно уничтожает условия жизни украинцев – МИД Латвии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия системно атакует энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Это создает условия для физического уничтожения украинцев, что соответствует Конвенции о геноциде.
россия целенаправленно создает условия, рассчитанные на физическое уничтожение украинцев, системно атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру, особенно в зимний период. Об этом во время 11-го чрезвычайного специального заседания сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает УНН.
Детали
Браже отметила, что третий пункт Конвенции о геноциде также полностью соответствует действиям россии.
Третий пункт статьи 2 Конвенции – умышленное создание условий жизни, рассчитанных на физическое уничтожение группы. Во время самой холодной зимы десятилетия россия неоднократно бомбила гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины
По ее словам, последствия этих атак носят смертельный характер.
Миллионы людей оставались без отопления, электричества и воды. Люди замерзали и умирали в собственных квартирах. Пожилые люди, дети, больницы, родильные дома, склады с продуктами и лекарствами – все это уничтожалось
Россия совершила действия, подпадающие под определение геноцида против украинцев – Латвия в ООН24.02.26, 18:28 • 426 просмотров
Она подчеркнула, что разрушения носят целенаправленный характер.
Церкви, религиозные и культурные объекты также уничтожались. Все это делалось намеренно
Напомним
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил в Киеве, что будущее Украины пишется в Киеве, а не в москве. Он подчеркнул, что россия не может получить преимущества за столом переговоров, теряя позиции на поле боя.