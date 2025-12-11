$42.280.10
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Росія продовжує атаки на енергетичну та газову інфраструктуру, вдаривши вночі по Одеській та Полтавській областях. В усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень, але їх тривалість в окремих областях помітно зменшилася.

рф вдарила по енергетиці в двох областях, графіки цілодобово, але подекуди їх уже скоротили - Міненерго

росія продовжує атакувати об’єкти енергетики, а також газову інфраструктуру, вдаривши вночі по Одеській та Полтавській областях, графіки цілодобово, але в окремих областях їх тривалість "уже помітно зменшилася", повідомили в Міненерго у четвер, пише УНН.

Ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Вночі ворог атакував енергетичні обʼєкти в Одеській і Полтавській областях

- повідомили в Міненерго.

росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки11.12.25, 08:34 • 1480 переглядiв

Як уточнили в Укренерго, внаслідок атаки рф "на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині".

"Частину вже заживили", - зазначили в Міненерго.

росіяни вдарили по енергетиці на Полтавщині: сталися пожежі11.12.25, 09:37 • 1126 переглядiв

Як вказано, відновлювальні роботи тривають.

"У всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Тенденція до покращення прослідковується. В окремих областях тривалість графіків уже помітно зменшилась

- зазначили в Міненерго.

Як повідомляється, найскладніша ситуація - у прикордонних і прифронтових регіонах, де ремонти часто можливі лише після дозволу військових.

"росія також продовжує обстрілювати газову інфраструктуру. Цього тижня росія вчергове атакувала об’єкти газової інфраструктури. Фахівці працюють над відновленням. Держава залучає додаткові ресурси, формує аварійні запаси обладнання та збільшує обсяги імпорту газу", - ідеться у повідомленні Міненерго.

росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз09.12.25, 13:09 • 9412 переглядiв

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 11 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. 10 грудня добовий максимум споживання був вранці - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.

"Протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

