Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
росіяни вдарили по енергетиці на Полтавщині: сталися пожежі

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Вночі росіяни атакували об'єкти енергетики в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі через падіння уламків та прямі влучання. ППО збила значну кількість цілей, постраждалих немає.

росіяни вдарили по енергетиці на Полтавщині: сталися пожежі

У Полтавській області росія атакувала вночі енергетику, було падіння уламків та прямі влучання, на обʼєктах виникли пожежі, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у четвер, пише УНН.

Вночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі

- вказав Когут.

"Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

росія знову атакувала газову інфраструктуру України, є руйнування - Нафтогаз09.12.25, 13:09 • 9408 переглядiв

Доповнення

рф уночі знову атакувала енергетику України не лише у Полтавській, але й в Одеській області.

росія знову атакувала енергетику на Одещині дронами: показали наслідки11.12.25, 08:34 • 1380 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Полтавська область