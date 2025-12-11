росіяни вдарили по енергетиці на Полтавщині: сталися пожежі
Вночі росіяни атакували об'єкти енергетики в Кременчуцькому районі, спричинивши пожежі через падіння уламків та прямі влучання. ППО збила значну кількість цілей, постраждалих немає.
У Полтавській області росія атакувала вночі енергетику, було падіння уламків та прямі влучання, на обʼєктах виникли пожежі, повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у четвер, пише УНН.
Вночі росіяни знову атакували обʼєкти енергетики у Кременчуцькому районі. Працювала ППО. Значну кількість цілей було збито. Через падіння уламків та прямі влучання на обʼєктах виникли пожежі
"Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
Доповнення
рф уночі знову атакувала енергетику України не лише у Полтавській, але й в Одеській області.
