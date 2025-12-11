россияне ударили по энергетике в Полтавской области: произошли пожары

В Полтавской области россия атаковала ночью энергетику, были падения обломков и прямые попадания, на объектах возникли пожары, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.

Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары