07:59 • 618 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения РФ в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Эксклюзив
07:38 • 2198 просмотра
Украинцы отказываются от сдобных булочек и пшеничного хлеба: рынок переориентируется на простые рецептуры
10 декабря, 21:59 • 16043 просмотра
Трамп: 82% украинцев требуют мирного соглашения, а Зеленский должен быть реалистом
10 декабря, 18:59 • 31312 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
10 декабря, 17:30 • 30670 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
10 декабря, 17:11 • 32592 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
10 декабря, 16:59 • 28900 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 26737 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 33225 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 22312 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
Эксклюзивы
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 40280 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 44765 просмотра
россияне ударили по энергетике в Полтавской области: произошли пожары

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Ночью россияне атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе, вызвав пожары из-за падения обломков и прямых попаданий. ПВО сбила значительное количество целей, пострадавших нет.

россияне ударили по энергетике в Полтавской области: произошли пожары

В Полтавской области россия атаковала ночью энергетику, были падения обломков и прямые попадания, на объектах возникли пожары, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.

Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары

- указал Когут.

"Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть разрушения - Нафтогаз09.12.25, 13:09 • 9408 просмотров

Дополнение

рф ночью снова атаковала энергетику Украины не только в Полтавской, но и в Одесской области.

россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия11.12.25, 08:34 • 1346 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Полтавская область