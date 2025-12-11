россияне ударили по энергетике в Полтавской области: произошли пожары
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе, вызвав пожары из-за падения обломков и прямых попаданий. ПВО сбила значительное количество целей, пострадавших нет.
В Полтавской области россия атаковала ночью энергетику, были падения обломков и прямые попадания, на объектах возникли пожары, сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в четверг, пишет УНН.
Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары
"Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.
Дополнение
рф ночью снова атаковала энергетику Украины не только в Полтавской, но и в Одесской области.
