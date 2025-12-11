РФ ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго
Киев • УНН
Россия продолжает атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру, ударив ночью по Одесской и Полтавской областям. Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений, но их продолжительность в отдельных областях заметно уменьшилась.
россия продолжает атаковать объекты энергетики, а также газовую инфраструктуру, ударив ночью по Одесской и Полтавской областям, графики круглосуточно, но в отдельных областях их продолжительность "уже заметно уменьшилась", сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.
Ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях
Как уточнили в Укрэнерго, в результате атаки РФ "на утро есть обесточенные потребители в Одесской области".
"Часть уже запитали", - отметили в Минэнерго.
Как указано, восстановительные работы продолжаются.
"Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.
Тенденция к улучшению прослеживается. В отдельных областях продолжительность графиков уже заметно уменьшилась
Как сообщается, самая сложная ситуация - в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты часто возможны только после разрешения военных.
"Россия также продолжает обстреливать газовую инфраструктуру. На этой неделе Россия в очередной раз атаковала объекты газовой инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением. Государство привлекает дополнительные ресурсы, формирует аварийные запасы оборудования и увеличивает объемы импорта газа", - говорится в сообщении Минэнерго.
Потребление
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 11 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 10 декабря суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.
"В течение всех суток сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.