РФ ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Россия продолжает атаки на энергетическую и газовую инфраструктуру, ударив ночью по Одесской и Полтавской областям. Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений, но их продолжительность в отдельных областях заметно уменьшилась.

РФ ударила по энергетике в двух областях, графики круглосуточно, но кое-где их уже сократили - Минэнерго

россия продолжает атаковать объекты энергетики, а также газовую инфраструктуру, ударив ночью по Одесской и Полтавской областям, графики круглосуточно, но в отдельных областях их продолжительность "уже заметно уменьшилась", сообщили в Минэнерго в четверг, пишет УНН.

Ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях

- сообщили в Минэнерго.

россия снова атаковала энергетику в Одесской области дронами: показали последствия

Как уточнили в Укрэнерго, в результате атаки РФ "на утро есть обесточенные потребители в Одесской области".

"Часть уже запитали", - отметили в Минэнерго.

россияне ударили по энергетике в Полтавской области: произошли пожары

Как указано, восстановительные работы продолжаются.

"Во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Тенденция к улучшению прослеживается. В отдельных областях продолжительность графиков уже заметно уменьшилась

- отметили в Минэнерго.

Как сообщается, самая сложная ситуация - в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты часто возможны только после разрешения военных.

"Россия также продолжает обстреливать газовую инфраструктуру. На этой неделе Россия в очередной раз атаковала объекты газовой инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением. Государство привлекает дополнительные ресурсы, формирует аварийные запасы оборудования и увеличивает объемы импорта газа", - говорится в сообщении Минэнерго.

россия снова атаковала газовую инфраструктуру Украины, есть разрушения - Нафтогаз

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 11 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 10 декабря суточный максимум потребления был утром - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

"В течение всех суток сегодня сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

