рф передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину - Reuters

росія знову висунула свої попередні умови для досягнення миру з Україною в неофіційному документі ("non-paper"), який минулими вихідними було передано Сполученим Штатам. Про це з посиланням на джерела передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами одного з чиновників, у документі росія знову висунула вимогу взяти під контроль всю територію українського Донбасу — позицію, яка фактично відкидає бачення Дональда Трампа щодо "заморожування" лінії фронту на поточних позиціях.

росія також підтвердила свою давню вимогу, щоб в межах будь-якої мирної угоди на території України не було розміщено військ НАТО, повідомив один із джерел.

"Нон-пейпер" — неофіційний документ, що використовується для передачі позицій однієї сторони іншій — з’явилася на тлі зростаючих сумнівів щодо ймовірного саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії володимиром путіним, який планували провести в Будапешті.

Представник Білого дому у вівторок повідомив Reuters, що "в найближчому майбутньому" зустріч не планується. Посольство росії у Вашингтоні на запит про коментар не відповіло.

Як зазначає видання документ також підкреслює, наскільки росія продовжує дотримуватися максималістських вимог щодо України.

Доповнення

На прохання прокоментувати "нон-пейпер", у Білому домі послалися на заяву Трампа для журналістів у вівторок, у якій він сказав, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо саміту, але не хоче "марної зустрічі". Він додав, що вважає можливим припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення.

Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває