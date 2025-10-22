рф передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину - Reuters

$41.740.01
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 4228 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
07:30 • 14627 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
05:34 • 21449 перегляди
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго
05:20 • 22878 перегляди
Потяги затримуються та змінюють маршрути через масовану атаку рф
22 жовтня, 00:40 • 32445 перегляди
Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триваєVideo
21 жовтня, 21:57 • 44108 перегляди
Трамп про можливу зустріч з путіним: Я не хочу, щоб зустріч була марною, ми ще не прийняли рішенняVideo
21 жовтня, 19:58 • 43077 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
21 жовтня, 19:07 • 34798 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
21 жовтня, 17:01 • 31713 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
росія атакувала Ізмаїл: пошкоджена енергетична та портова інфраструктура22 жовтня, 01:40 • 5632 перегляди
У Туреччині чоловік платитиме аліменти на котів колишній дружині 22 жовтня, 02:42 • 8964 перегляди
Пожежу в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зупинено: 10 людей врятовано, 1 загиблий22 жовтня, 03:15 • 6346 перегляди
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 04:50 • 18682 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 25480 перегляди
Публікації
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча Photo09:28 • 2174 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка07:30 • 14669 перегляди
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розумPhoto05:30 • 26360 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 66728 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 70721 перегляди
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 22821 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 37878 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 47755 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 38125 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 93886 перегляди
рф передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину - Reuters

Київ • УНН

 • 796 перегляди

росія передала США неофіційний документ з умовами миру, знову вимагаючи контролю над Донбасом та відсутності військ НАТО в Україні. Це сталося на тлі сумнівів щодо саміту Трампа та путіна.

рф передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину - Reuters

росія знову висунула свої попередні умови для досягнення миру з Україною в неофіційному документі ("non-paper"), який минулими вихідними було передано Сполученим Штатам. Про це з посиланням на джерела передає Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами одного з чиновників, у документі росія знову висунула вимогу взяти під контроль всю територію українського Донбасу — позицію, яка фактично відкидає бачення Дональда Трампа щодо "заморожування" лінії фронту на поточних позиціях.

росія також підтвердила свою давню вимогу, щоб в межах будь-якої мирної угоди на території України не було розміщено військ НАТО, повідомив один із джерел.

"Нон-пейпер" — неофіційний документ, що використовується для передачі позицій однієї сторони іншій — з’явилася на тлі зростаючих сумнівів щодо ймовірного саміту між президентом США Дональдом Трампом та президентом росії володимиром путіним, який планували провести в Будапешті.

Представник Білого дому у вівторок повідомив Reuters, що "в найближчому майбутньому" зустріч не планується. Посольство росії у Вашингтоні на запит про коментар не відповіло.

Як зазначає видання документ також підкреслює, наскільки росія продовжує дотримуватися максималістських вимог щодо України.

Доповнення

На прохання прокоментувати "нон-пейпер", у Білому домі послалися на заяву Трампа для журналістів у вівторок, у якій він сказав, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо саміту, але не хоче "марної зустрічі". Він додав, що вважає можливим припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення.

Спецпредставник путіна заявив, що підготовка зустрічі лідерів рф та США триває22.10.25, 03:40 • 32449 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білий дім
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна