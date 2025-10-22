рф передала США неофициальный документ с условиями для "мирного соглашения" с Украиной, где снова требует Донетчину - Reuters

$41.740.01
48.470.19
ukenru
09:23 • 162 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 1542 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 12527 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 20291 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 21973 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32066 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 43844 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 42995 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34760 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31694 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.5м/с
71%
750мм
Популярные новости
Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура22 октября, 01:40 • 4592 просмотра
В Турции мужчина будет платить алименты на кошек бывшей жене22 октября, 02:42 • 7872 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший22 октября, 03:15 • 5264 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей04:50 • 18116 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24516 просмотра
публикации
Аренда жилья в европейских столицах: сколько стоит и где самая дорогаяPhoto09:28 • 38 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка07:30 • 12534 просмотра
Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический умPhoto05:30 • 24535 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto21 октября, 13:53 • 65815 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 69857 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Запорожье
Одесская область
Харьков
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 22462 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 37545 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 47437 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 37830 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 93601 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Золото
Х-47М2 "Кинжал"
BFM TV
МиГ-31

рф передала США неофициальный документ с условиями для "мирного соглашения" с Украиной, где снова требует Донетчину - Reuters

Киев • УНН

 • 552 просмотра

россия передала США неофициальный документ с условиями мира, снова требуя контроля над Донбассом и отсутствия войск НАТО в Украине. Это произошло на фоне сомнений относительно саммита Трампа и путина.

рф передала США неофициальный документ с условиями для "мирного соглашения" с Украиной, где снова требует Донетчину - Reuters

Россия вновь выдвинула свои предварительные условия для достижения мира с Украиной в неофициальном документе ("non-paper"), который в минувшие выходные был передан Соединенным Штатам. Об этом со ссылкой на источники передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам одного из чиновников, в документе Россия вновь выдвинула требование взять под контроль всю территорию украинского Донбасса — позицию, которая фактически отвергает видение Дональда Трампа относительно "замораживания" линии фронта на текущих позициях.

Россия также подтвердила свое давнее требование, чтобы в рамках любого мирного соглашения на территории Украины не было размещено войск НАТО, сообщил один из источников.

"Нон-пейпер" — неофициальный документ, используемый для передачи позиций одной стороны другой — появился на фоне растущих сомнений относительно вероятного саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным, который планировали провести в Будапеште.

Представитель Белого дома во вторник сообщил Reuters, что "в ближайшем будущем" встреча не планируется. Посольство России в Вашингтоне на запрос о комментарии не ответило.

Как отмечает издание, документ также подчеркивает, насколько Россия продолжает придерживаться максималистских требований в отношении Украины.

Дополнение

На просьбу прокомментировать "нон-пейпер", в Белом доме сослались на заявление Трампа для журналистов во вторник, в котором он сказал, что еще не принял окончательного решения относительно саммита, но не хочет "бесполезной встречи". Он добавил, что считает возможным прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения.

Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжается22.10.25, 03:40 • 32068 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Белый дом
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Будапешт
Украина