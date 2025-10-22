рф передала США неофициальный документ с условиями для "мирного соглашения" с Украиной, где снова требует Донетчину - Reuters
россия передала США неофициальный документ с условиями мира, снова требуя контроля над Донбассом и отсутствия войск НАТО в Украине. Это произошло на фоне сомнений относительно саммита Трампа и путина.
Россия вновь выдвинула свои предварительные условия для достижения мира с Украиной в неофициальном документе ("non-paper"), который в минувшие выходные был передан Соединенным Штатам. Об этом со ссылкой на источники передает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам одного из чиновников, в документе Россия вновь выдвинула требование взять под контроль всю территорию украинского Донбасса — позицию, которая фактически отвергает видение Дональда Трампа относительно "замораживания" линии фронта на текущих позициях.
Россия также подтвердила свое давнее требование, чтобы в рамках любого мирного соглашения на территории Украины не было размещено войск НАТО, сообщил один из источников.
"Нон-пейпер" — неофициальный документ, используемый для передачи позиций одной стороны другой — появился на фоне растущих сомнений относительно вероятного саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным, который планировали провести в Будапеште.
Представитель Белого дома во вторник сообщил Reuters, что "в ближайшем будущем" встреча не планируется. Посольство России в Вашингтоне на запрос о комментарии не ответило.
Как отмечает издание, документ также подчеркивает, насколько Россия продолжает придерживаться максималистских требований в отношении Украины.
Дополнение
На просьбу прокомментировать "нон-пейпер", в Белом доме сослались на заявление Трампа для журналистов во вторник, в котором он сказал, что еще не принял окончательного решения относительно саммита, но не хочет "бесполезной встречи". Он добавил, что считает возможным прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения.
