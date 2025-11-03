рф атакувала Дніпро ракетами та Миколаїв дронами: є пошкодження і знеструмлення

Російські війська вночі атакували Дніпро ракетами та Миколаїв дронами, є пошкодження підприємства, постраждалий і знеструмлення, повідомили в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у понеділок у Telegram, пише УНН.

Дніпро та область

Агресор вдарив по Дніпру ракетами. Понівечене підприємство. Виникла пожежа, її загасили. Постраждав 37-річний чоловік. Лікуватиметься вдома - написав Гайваненко.

По Нікополю, з його слів, російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони. Також Гайваненко повідомив, що до лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні – 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Загалом протягом учорашнього дня у місті постраждали четверо людей. Захисники неба збили на Дніпропетровщині 2 БпЛА, повідомив він.

Миколаїв та область

Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed", внаслідок чого є пошкодження енергетичної інфраструктури. Відбулось відключення світла в 12 населених пунктах, станом на зараз - всі споживачі заживлені. Постраждалих немає - повідомив Кім.

"Миколаїв. Уночі, 3 листопада, близько 02:58 ворог атакував місто БпЛА типу "Shahed". Внаслідок чого виникла пожежа в господарському супермаркеті, яку станом на зараз ліквідовано рятувальниками. Крім того, пошкоджено будівлі на території СТО, два автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку. Постраждалих немає", - додав Кім.

