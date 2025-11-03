рф атаковала Днепр ракетами и Николаев дронами: есть повреждения и обесточивания

$42.080.01
3 ноября, 00:16 • 14723 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 28230 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 32050 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 53679 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 54578 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 55234 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 77399 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 87853 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115529 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 105642 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
В Украине масштабная тревога: россияне подняли в небо носители "Кинжалов" МиГ-31К2 ноября, 21:40 • 14953 просмотра
"Я в этих переговорах не участвую" - Трамп о замороженных активах РФ3 ноября, 00:53 • 5788 просмотра
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto02:23 • 12174 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп02:46 • 7492 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп04:21 • 7790 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 53665 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 54569 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 115527 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 105639 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 114249 просмотра
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 16197 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 37470 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 87853 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 114249 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 62385 просмотра
рф атаковала Днепр ракетами и Николаев дронами: есть повреждения и обесточивания

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Российские войска ночью атаковали Днепр ракетами, повредив предприятие и ранив 37-летнего мужчину. В Николаеве дроны типа "Shahed" повредили энергетическую инфраструктуру, хозяйственный супермаркет, СТО, автомобили и многоквартирный дом.

рф атаковала Днепр ракетами и Николаев дронами: есть повреждения и обесточивания

Российские войска ночью атаковали Днепр ракетами и Николаев дронами, есть повреждения предприятия, пострадавший и обесточивание, сообщили и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Днепр и область

Агрессор ударил по Днепру ракетами. Изувечено предприятие. Возник пожар, его потушили. Пострадал 37-летний мужчина. Будет лечиться дома

- написал Гайваненко.

По Никополю, по его словам, российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны. Также Гайваненко сообщил, что к врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне – 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в течение вчерашнего дня в городе пострадали четыре человека. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 2 БпЛА, сообщил он.

Николаев и область

Ночью враг атаковал область БпЛА типа "Shahed", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет

- сообщил Ким.

"Николаев. Ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed". В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями. Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет", - добавил Ким.

Юлия Шрамко

