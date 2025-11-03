рф атаковала Днепр ракетами и Николаев дронами: есть повреждения и обесточивания
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали Днепр ракетами, повредив предприятие и ранив 37-летнего мужчину. В Николаеве дроны типа "Shahed" повредили энергетическую инфраструктуру, хозяйственный супермаркет, СТО, автомобили и многоквартирный дом.
Российские войска ночью атаковали Днепр ракетами и Николаев дронами, есть повреждения предприятия, пострадавший и обесточивание, сообщили и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко и глава Николаевской ОВА Виталий Ким в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Днепр и область
Агрессор ударил по Днепру ракетами. Изувечено предприятие. Возник пожар, его потушили. Пострадал 37-летний мужчина. Будет лечиться дома
По Никополю, по его словам, российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны. Также Гайваненко сообщил, что к врачам обратился еще один раненый из-за атаки на Павлоград накануне – 73-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно. Всего в течение вчерашнего дня в городе пострадали четыре человека. Защитники неба сбили на Днепропетровщине 2 БпЛА, сообщил он.
Николаев и область
Ночью враг атаковал область БпЛА типа "Shahed", в результате чего есть повреждения энергетической инфраструктуры. Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на сейчас - все потребители запитаны. Пострадавших нет
"Николаев. Ночью, 3 ноября, около 02:58 враг атаковал город БпЛА типа "Shahed". В результате чего возник пожар в хозяйственном супермаркете, который по состоянию на сейчас ликвидирован спасателями. Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет", - добавил Ким.
