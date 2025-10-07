рф атакувала енергетику у трьох областях, на Чернігівщині досі графіки відключень

рф знову атакувала енергетику - у трьох областях, у Чернігівській області досі діють графіки відключень електроенергії, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. Водночас, у Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною - повідомили у Міненерго.

Як зазначається, енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. "Застосовуються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак", - вказали у міністерстві.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

"Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії", - зауважили у Міненерго.

Ситуація на Чернігівщині

За даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, "сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень". "У разі сприятливої ситуації енергетики додатково зменшуватимуть обсяг обмежень. У Прилуках частина абонентів залишаються знеструмленими через ворожу атаку - служби працюють для оперативного відновлення", - написав Чаус у соцмережах.

В АТ "Чернігівобленерго" уточнили, що Прилуччина стала ціллю ворога сьогодні зранку. "Знову маємо влучання в енергетичний об'єкт. Без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тисяча абонентів", - повідомили в обленерго. І додали: "Енергетики оперативно приступили до відновлення і вже заживлюють споживачів. Тож просимо трішки зачекати".

Щодо Чернігова, то голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що "застосовуються алгоритми, які були завчасно сплановані для всіх сил та засобів, які долучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій". "Для того, щоб не допустити повного знеструмлення Чернігова, енергетики відновлюють та маневрують електрикою в мережах, щоб першочергово забезпечити критичну інфраструктуру та житлові будинки. Через ці переключення іноді виникають аварії, тому графіки відключень не завжди збігаються з оголошеними", - зазначив Брижинський у соцмережах.

"Попри атаки, усі об’єкти критичної інфраструктури були захищені, тому ворогу не вдається одночасно занурити все місто в повну темряву. "Чернігівводоканал" забезпечує подачу води та роботу каналізації, хоча через перепади електроживлення іноді трапляються аварії. У місті продовжують працювати кав’ярні, магазини, аптеки, лікарні та мобільний звʼязок", - вказав голова МВА.

"Отримали додаткові ресурси для стабілізації ситуації в Чернігівській області", - наголосив також Чаус, говорячи про енергетику.

Ситуація на Сумщині

"Через військову агресію рф сьогодні зранку знеструмлено частину місто Суми. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - повідомляли після 7 години у Сумиобленерго.

росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр

Ситуація на Харківщині

На 8:40, як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, тимчасово було знеструмлено 10 387 абонентів у Немишлянському та Індустріальному районах міста Харків.

В АТ "Харківобленерго", своєю чергою, вказали, що "незважаючи на складні ніч і ранок, є й позитивні новини".

"Споживачі, які залишилися без електропостачання внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників пізно ввечері 5 жовтня, повністю заживлені", - повідомили в обленерго дані на 9:45.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.24 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.