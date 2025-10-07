$41.340.11
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
РФ атаковала энергетику в трех областях, на Черниговщине до сих пор графики отключений

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Российские войска снова атаковали энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей. В Черниговской области действуют графики почасовых отключений, а энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

РФ атаковала энергетику в трех областях, на Черниговщине до сих пор графики отключений

РФ снова атаковала энергетику - в трех областях, в Черниговской области до сих пор действуют графики отключений электроэнергии, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Черниговской и Сумской областей. В то же время, в Сумской и Черниговской областях ситуация остается сложной

- сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. "Применяются все возможные меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы в условиях постоянных атак", - указали в министерстве.

Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

"По состоянию на 7 октября на Черниговщине действуют ограничения потребления электроэнергии", - отметили в Минэнерго.

Ситуация на Черниговщине

По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, "сегодня в области будут действовать графики почасовых отключений". "В случае благоприятной ситуации энергетики дополнительно будут уменьшать объем ограничений. В Прилуках часть абонентов остаются обесточенными из-за вражеской атаки - службы работают для оперативного восстановления", - написал Чаус в соцсетях.

В АО "Черниговоблэнерго" уточнили, что Прилуччина стала целью врага сегодня утром. "Снова имеем попадание в энергетический объект. Без электроснабжения одномоментно осталось более 61 тысячи абонентов", - сообщили в облэнерго. И добавили: "Энергетики оперативно приступили к восстановлению и уже запитывают потребителей. Поэтому просим немного подождать".

Что касается Чернигова, то глава Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский сообщил, что "применяются алгоритмы, которые были заблаговременно спланированы для всех сил и средств, которые привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций". "Для того, чтобы не допустить полного обесточивания Чернигова, энергетики восстанавливают и маневрируют электричеством в сетях, чтобы в первую очередь обеспечить критическую инфраструктуру и жилые дома. Из-за этих переключений иногда возникают аварии, поэтому графики отключений не всегда совпадают с объявленными", - отметил Брижинский в соцсетях.

"Несмотря на атаки, все объекты критической инфраструктуры были защищены, поэтому врагу не удается одновременно погрузить весь город в полную темноту. "Черниговводоканал" обеспечивает подачу воды и работу канализации, хотя из-за перепадов электропитания иногда случаются аварии. В городе продолжают работать кафе, магазины, аптеки, больницы и мобильная связь", - указал глава ГВА.

"Получили дополнительные ресурсы для стабилизации ситуации в Черниговской области", - подчеркнул также Чаус, говоря об энергетике.

Ситуация на Сумщине

"Из-за военной агрессии РФ сегодня утром обесточена часть города Сумы. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - сообщали после 7 часов в Сумыоблэнерго.

россия ночью снова атаковала энергетику и железную дорогу, перебои со светом в Полтаве и Сумах - вице-премьер07.10.25, 08:17

Ситуация на Харьковщине

На 8:40, как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, временно было обесточено 10 387 абонентов в Немышлянском и Индустриальном районах города Харькова.

В АО "Харьковоблэнерго", в свою очередь, указали, что "несмотря на сложные ночь и утро, есть и позитивные новости".

"Потребители, которые остались без электроснабжения в результате массированной атаки вражеских беспилотников поздно вечером 5 октября, полностью запитаны", - сообщили в облэнерго данные на 9:45.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.24 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
