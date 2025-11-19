рф атакувала енергетику у 7 областях і поранила чотирьох енергетиків, аварійні відключення замінили на графіки по всій країні - Міненерго

росія знову атакувала енергетику України - в 7 областях, на Дніпропетровщині бригада енергетиків потрапила під обстріл, 4 поранено. Введені раніше аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень, вони діють в усіх регіонах, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях - повідомили у Міненерго.

У всіх постраждалих регіонах, як вказано, тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення. Станом на зараз аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень - зазначили у Міненерго.

Також вказано, що у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині потрапила під обстріл. Внаслідок удару поранено чотирьох працівників, усі вони перебувають у лікарні - вказали у Міненерго.

Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр