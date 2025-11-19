$42.090.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф атакувала енергетику у 7 областях і поранила чотирьох енергетиків, аварійні відключення замінили на графіки по всій країні - Міненерго

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру 7 областей України. Внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині поранено чотирьох енергетиків, їх госпіталізовано. Аварійні відключення замінено на погодинні графіки по всій країні.

рф атакувала енергетику у 7 областях і поранила чотирьох енергетиків, аварійні відключення замінили на графіки по всій країні - Міненерго

росія знову атакувала енергетику України - в 7 областях, на Дніпропетровщині бригада енергетиків потрапила під обстріл, 4 поранено. Введені раніше аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень, вони діють в усіх регіонах, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Ворог вкотре завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Донецькій областях

- повідомили у Міненерго.

У всіх постраждалих регіонах, як вказано, тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі в окремих регіонах були застосовані аварійні відключення. Станом на зараз аварійні графіки замінено на графіки погодинних відключень. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень

- зазначили у Міненерго.

Також вказано, що у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

Під час виконання відновлювальних робіт одна з ремонтних бригад на Дніпропетровщині потрапила під обстріл. Внаслідок удару поранено чотирьох працівників, усі вони перебувають у лікарні

- вказали у Міненерго.

Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр19.11.25, 10:04 • 882 перегляди

Юлія Шрамко

