На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр
Київ • УНН
Вночі рф атакувала критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні, спричинивши руйнування у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях. На Прикарпатті є перебої з теплопостачанням, а на Харківщині ворог знову цілив по залізничній та енергетичній інфраструктурі.
рф уночі атакувала критичну інфраструктуру і житлові будинки в Україні, на Прикарпатті є перебої з теплопостачанням, на Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, енергетиці, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Ворог всю ніч завдавав ракетних ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках в громадах країни. Руйнування та пошкодження - у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях. На жаль, є постраждалі та загиблі
З його слів, триває ліквідація наслідків обстрілів.
"Армія рф вдарила по житлових багатоповерхівках Тернополя. Загинули люди, станом на зараз вже 9 людей. Десятки осіб постраждали. Приносимо співчуття родинам загиблих, чиє життя забрала росія. Під завалами можуть ще перебувати люди. Рятувальна операція продовжується", - зазначив віцепрем'єр.
В Івано-Франківській області внаслідок ракетно-дронової атаки є перебої із теплопостачанням. Комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки ударів. На території області ворог вдарив у житловий будинок, постраждали 3 людини, з них - 2 дитини
На Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, обʼєктам енергетики, цивільній інфраструктурі. Тепло- та водопостачання у місті Харків відновлено, в деяких населених пунктах області ще тривають ремонтні роботи. Крім того, окупанти завдали ударів дронами по мирних районах Харкова, постраждали 46 жителів
"росія продовжує свідомо тероризувати українські громади, атакуючи мирне населення та критичну інфраструктуру", - зазначив Кулеба.