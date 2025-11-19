На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр

$42.090.03
48.790.00
ukenru
Ексклюзив
08:21 • 4124 перегляди
На Дніпропетровщині вчителька напала з ножем на співробітницю ліцею
08:10 • 6172 перегляди
10 людей загинули через атаку рф на Тернопіль, серед 37 постраждалих дванадцять дітей, є люди під завалами - МВСPhotoVideo
Ексклюзив
08:06 • 8968 перегляди
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
07:42 • 12688 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
07:17 • 9954 перегляди
Зеленський прибув до Туреччини: очікуються зустрічі з Ердоганом та спецпосланцем Трампа ВіткоффомPhoto
05:06 • 24000 перегляди
Трамп направив делегацію Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів
19 листопада, 03:05 • 17652 перегляди
Адміністрація Трампа таємно з рф розробляють новий план завершення війни в Україні - Axios
18 листопада, 22:19 • 29124 перегляди
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млнPhoto
18 листопада, 19:06 • 49908 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18 листопада, 18:35 • 38928 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
65%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику19 листопада, 00:52 • 20972 перегляди
Уряд Німеччини цього тижня затвердить зменшення виплат українцям19 листопада, 01:42 • 21894 перегляди
росія підняла в небо свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС19 листопада, 02:01 • 25917 перегляди
Трамп вимагає відкликати ліцензію ABC News через негативне висвітлення його діяльностіVideo19 листопада, 02:38 • 11826 перегляди
росія вдарила по енергетиці: у кількох областях ввели аварійні відключення світла 05:59 • 13357 перегляди
Публікації
Імпорт газу з Греції: експерт розповів, що вигідніше та чи вистачить поставокPhoto
Ексклюзив
08:06 • 8950 перегляди
Понад рік без реакції: чому МОЗ не перевіряє клініку Odrex після смерті пацієнта та скарг на дії лікарів
Ексклюзив
07:42 • 12677 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 47007 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 66090 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 109169 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Мухаммед ібн Салман
Реджеп Тайїп Ердоган
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Тернопіль
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo07:49 • 2608 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 21519 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 23386 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 22511 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 41370 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Ту-95

На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Вночі рф атакувала критичну інфраструктуру та житлові будинки в Україні, спричинивши руйнування у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях. На Прикарпатті є перебої з теплопостачанням, а на Харківщині ворог знову цілив по залізничній та енергетичній інфраструктурі.

На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр

рф уночі атакувала критичну інфраструктуру і житлові будинки в Україні, на Прикарпатті є перебої з теплопостачанням, на Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, енергетиці, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Ворог всю ніч завдавав ракетних ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках в громадах країни. Руйнування та пошкодження - у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях. На жаль, є постраждалі та загиблі

- написав Кулеба.

З його слів, триває ліквідація наслідків обстрілів.

"Армія рф вдарила по житлових багатоповерхівках Тернополя. Загинули люди, станом на зараз вже 9 людей. Десятки осіб постраждали. Приносимо співчуття родинам загиблих, чиє життя забрала росія. Під завалами можуть ще перебувати люди. Рятувальна операція продовжується", - зазначив віцепрем'єр.

В Івано-Франківській області внаслідок ракетно-дронової атаки є перебої із теплопостачанням. Комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки ударів. На території області ворог вдарив у житловий будинок, постраждали 3 людини, з них - 2 дитини

- зазначив Кулеба.

На Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, обʼєктам енергетики, цивільній інфраструктурі. Тепло- та водопостачання у місті Харків відновлено, в деяких населених пунктах області ще тривають ремонтні роботи. Крім того, окупанти завдали ударів дронами по мирних районах Харкова, постраждали 46 жителів

- вказав віцепрем'єр.

"росія продовжує свідомо тероризувати українські громади, атакуючи мирне населення та критичну інфраструктуру", - зазначив Кулеба.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Львівська область
Івано-Франківська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Україна
Тернопіль
Харків