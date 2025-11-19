На Прикарпатті через удар рф перебої з теплопостачанням, на Харківщині росія атакувала залізницю - віцепрем'єр

рф уночі атакувала критичну інфраструктуру і житлові будинки в Україні, на Прикарпатті є перебої з теплопостачанням, на Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, енергетиці, повідомив у середу віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Ворог всю ніч завдавав ракетних ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках в громадах країни. Руйнування та пошкодження - у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській областях. На жаль, є постраждалі та загиблі - написав Кулеба.

З його слів, триває ліквідація наслідків обстрілів.

"Армія рф вдарила по житлових багатоповерхівках Тернополя. Загинули люди, станом на зараз вже 9 людей. Десятки осіб постраждали. Приносимо співчуття родинам загиблих, чиє життя забрала росія. Під завалами можуть ще перебувати люди. Рятувальна операція продовжується", - зазначив віцепрем'єр.

В Івано-Франківській області внаслідок ракетно-дронової атаки є перебої із теплопостачанням. Комунальні служби та рятувальники ліквідовують наслідки ударів. На території області ворог вдарив у житловий будинок, постраждали 3 людини, з них - 2 дитини - зазначив Кулеба.

На Харківщині ворог знову цілив по залізничній інфраструктурі, обʼєктам енергетики, цивільній інфраструктурі. Тепло- та водопостачання у місті Харків відновлено, в деяких населених пунктах області ще тривають ремонтні роботи. Крім того, окупанти завдали ударів дронами по мирних районах Харкова, постраждали 46 жителів - вказав віцепрем'єр.

"росія продовжує свідомо тероризувати українські громади, атакуючи мирне населення та критичну інфраструктуру", - зазначив Кулеба.