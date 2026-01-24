$43.170.00
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43 • 12019 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 17393 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 26747 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 29652 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 44604 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 42052 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 34214 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 28832 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 63996 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Ракети, КАБи та дрони-камікадзе: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Від початку доби 24 січня на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень. російські війська завдали 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб.

Ракети, КАБи та дрони-камікадзе: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Від початку доби 24 січня на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, застосували 23 ракети та скинули 147 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для ураження 5295 дронів-камікадзе та здійснили 2843 обстріли позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб та здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні противник шість разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Фиголівка та у бік населених пунктів Кругле й Чугунівка.

На Куп’янському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників - атакував у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили шість штурмових дій противника у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне, Торське та у бік Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку противник атакував поблизу Званівки.

росія залучила понад 715 тисяч військових для продовження війни в Україні - Сирський22.01.26, 18:32 • 3315 переглядiв

На Краматорському напрямку ворог двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог штурмував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Покровськ, Мирноград, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Шевченко, Гришине, Іванівка.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 113 окупантів, 70 з яких - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну одиницю автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки, мотоцикл, 13 БпЛА та чотири укриття особового складу противника. Також наші захисники уразили одну артилерійську систему, дев’ять одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та шістнадцять укриттів особового складу ворога

- розповіли у Генштабі.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у районах населених пунктів Зелений Гай та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку агресор 14 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Гуляйполя, Мирного та у напрямку Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого, Варварівки, Залізничного. Два боєзіткнення тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Зірниця, Любицьке, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили атаку противника у районах Плавнів та Приморського. Ворог завдав авіаудару по Преображенці.

На Придніпровському напрямку ворог один раз невдало атакував у бік позицій наших захисників.

Нагадаємо

Протягом доби 23 січня ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників, загальні втрати російських військ з початку вторгнення перевищили 1,23 мільйона осіб.

Не впевнений, що путін хоче завершення війни, але їхня армія та економіка дуже виснажені - Зеленський 22.01.26, 20:05 • 3906 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

