Втрати окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 930 протягом доби - Генштаб

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 8258 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 21950 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 22572 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 21343 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 20391 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 35250 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 31797 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 19367 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 26228 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 58169 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23 січня, 20:49 • 4252 перегляди
Енергетичний шторм у США: Арктичний холод загрожує видобутку нафти в найбільших басейнах23 січня, 21:33 • 4906 перегляди
Трамп розкритикував Канаду через відмову від щита "Золотий купол" та зв’язки з КитаємPhoto23 січня, 22:16 • 5098 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23:49 • 4378 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 12232 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 35240 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 58165 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 79320 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 74910 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 76772 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Музикант
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Ґренландія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 24590 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 24064 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 39006 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 54190 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 48574 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Втрати окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 930 протягом доби - Генштаб

Київ • УНН

 • 246 перегляди

ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників, загальні втрати російських військ з початку вторгнення перевищили 1,23 мільйона осіб. Ворог втратив значну кількість артилерії та безпілотників.

Втрати окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 930 протягом доби - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 24 січня сили оборони ліквідували ще 930 загарбників та знищили значну кількість ворожої артилерії та безпілотників. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби найбільших втрат ворог зазнав у секторах артилерії та автомобільної техніки. Загальна статистика виглядає наступним чином:

  • особовий склад – близько 1 233 020 (+930) осіб;
    • артилерійські системи – 36 580 (+31) од.;
      • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.;
        • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.

          Статистика бронетехніки та засобів ППО

          Також підтверджено знищення кількох одиниць важкого озброєння та засобів протиповітряної оборони. Зокрема, перелік втрат противника поповнили:

          • танки – 11 603 (+4) од.;
            • бойові броньовані машини – 23 949 (+3) од.;
              • засоби ППО – 1 283 (+1) од.

                Показники щодо РСЗВ, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та морських суден за добу залишилися без змін. У Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій. 

                росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії23.01.26, 22:49 • 4406 переглядiв

                Степан Гафтко

                Війна в Україні
                Техніка
                Війна в Україні
                Генеральний штаб Збройних сил України