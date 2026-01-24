Втрати окупантів перевищили 1,23 мільйона осіб, плюс 930 протягом доби - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення. Станом на ранок 24 січня сили оборони ліквідували ще 930 загарбників та знищили значну кількість ворожої артилерії та безпілотників. Про це пише УНН.

Деталі

Протягом останньої доби найбільших втрат ворог зазнав у секторах артилерії та автомобільної техніки. Загальна статистика виглядає наступним чином:

особовий склад – близько 1 233 020 (+930) осіб;

артилерійські системи – 36 580 (+31) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 049 (+772) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 644 (+88) од.

Статистика бронетехніки та засобів ППО

Також підтверджено знищення кількох одиниць важкого озброєння та засобів протиповітряної оборони. Зокрема, перелік втрат противника поповнили:

танки – 11 603 (+4) од.;

бойові броньовані машини – 23 949 (+3) од.;

засоби ППО – 1 283 (+1) од.

Показники щодо РСЗВ, літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та морських суден за добу залишилися без змін. У Генштабі наголошують, що дані постійно уточнюються через високу інтенсивність бойових дій.

росія б’є по Україні ракетами С-400, що виготовлялися на експорт для Індії