Потери оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 930 за сутки - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 24 января силы обороны ликвидировали еще 930 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской артиллерии и беспилотников. Об этом пишет УНН.

Детали

За последние сутки наибольшие потери враг понес в секторах артиллерии и автомобильной техники. Общая статистика выглядит следующим образом:

личный состав – около 1 233 020 (+930) человек;

артиллерийские системы – 36 580 (+31) ед.;

БПЛА оперативно-татактического уровня – 114 049 (+772) ед.;

автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88) ед.

Статистика бронетехники и средств ПВО

Также подтверждено уничтожение нескольких единиц тяжелого вооружения и средств противовоздушной обороны. В частности, перечень потерь противника пополнили:

танки – 11 603 (+4) ед.;

боевые бронированные машины – 23 949 (+3) ед.;

средства ПВО – 1 283 (+1) ед.

Показатели по РСЗО, самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и морским судам за сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий.

