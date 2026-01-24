Потери оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 930 за сутки - Генштаб

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 8156 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 21794 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 22399 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 21185 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 20259 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 35006 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 31621 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19336 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 26204 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 58039 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49 • 4252 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 4906 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 5098 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23:49 • 4378 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 12232 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 35008 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 58041 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 79216 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 74811 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 76676 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Гренландия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 24541 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 24017 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38977 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 54163 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48548 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Потери оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 930 за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 174 просмотра

ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков, общие потери российских войск с начала вторжения превысили 1,23 миллиона человек. Враг потерял значительное количество артиллерии и беспилотников.

Потери оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 930 за сутки - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 24 января силы обороны ликвидировали еще 930 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской артиллерии и беспилотников. Об этом пишет УНН.

Детали

За последние сутки наибольшие потери враг понес в секторах артиллерии и автомобильной техники. Общая статистика выглядит следующим образом:

  • личный состав – около 1 233 020 (+930) человек;
    • артиллерийские системы – 36 580 (+31) ед.;
      • БПЛА оперативно-татактического уровня – 114 049 (+772) ед.;
        • автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88) ед.

          Статистика бронетехники и средств ПВО

          Также подтверждено уничтожение нескольких единиц тяжелого вооружения и средств противовоздушной обороны. В частности, перечень потерь противника пополнили:

          • танки – 11 603 (+4) ед.;
            • боевые бронированные машины – 23 949 (+3) ед.;
              • средства ПВО – 1 283 (+1) ед.

                Показатели по РСЗО, самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и морским судам за сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий. 

                Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23.01.26, 22:49 • 4332 просмотра

                Степан Гафтко

                Война в Украине
                Техника
                Война в Украине
                Генеральный штаб Вооруженных сил Украины