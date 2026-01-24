Потери оккупантов превысили 1,23 миллиона человек, плюс 930 за сутки - Генштаб
Киев • УНН
ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков, общие потери российских войск с начала вторжения превысили 1,23 миллиона человек. Враг потерял значительное количество артиллерии и беспилотников.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные об общих боевых потерях российских войск с начала полномасштабного вторжения. По состоянию на утро 24 января силы обороны ликвидировали еще 930 захватчиков и уничтожили значительное количество вражеской артиллерии и беспилотников. Об этом пишет УНН.
Детали
За последние сутки наибольшие потери враг понес в секторах артиллерии и автомобильной техники. Общая статистика выглядит следующим образом:
- личный состав – около 1 233 020 (+930) человек;
- артиллерийские системы – 36 580 (+31) ед.;
- БПЛА оперативно-татактического уровня – 114 049 (+772) ед.;
- автомобильная техника и автоцистерны – 75 644 (+88) ед.
Статистика бронетехники и средств ПВО
Также подтверждено уничтожение нескольких единиц тяжелого вооружения и средств противовоздушной обороны. В частности, перечень потерь противника пополнили:
- танки – 11 603 (+4) ед.;
- боевые бронированные машины – 23 949 (+3) ед.;
- средства ПВО – 1 283 (+1) ед.
Показатели по РСЗО, самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и морским судам за сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что данные постоянно уточняются из-за высокой интенсивности боевых действий.
