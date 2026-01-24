$43.170.00
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 11962 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 17349 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 26702 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 29628 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 44594 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 42043 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 34205 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28828 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 63967 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Ракеты, КАБы и дроны-камикадзе: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Киев • УНН

 • 12 просмотра

С начала суток 24 января на фронте зафиксировано 119 боевых столкновений. российские войска нанесли 2 ракетных и 57 авиационных ударов, применили 23 ракеты и сбросили 147 управляемых авиабомб.

Ракеты, КАБы и дроны-камикадзе: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток 24 января на фронте произошло 119 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, применили 23 ракеты и сбросили 147 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5295 дронов-камикадзе и совершили 2843 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб и совершил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник шесть раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении противник атаковал вблизи Звановки.

россия привлекла более 715 тысяч военных для продолжения войны в Украине - Сырский22.01.26, 18:32 • 3315 просмотров

На Краматорском направлении враг дважды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На Константиновском направлении сегодня произошло 12 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 42 раза атаковал в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 113 оккупантов, 70 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной и пять единиц специальной техники, мотоцикл, 13 БпЛА и четыре укрытия личного состава противника. Также наши защитники поразили одну артиллерийскую систему, девять единиц автомобильной техники, единицу специальной техники и шестнадцать укрытий личного состава врага

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 14 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного. Два боестолкновения продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Зорница, Любицкое, Воздвижевка, Железнодорожное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Преображенке.

На Приднепровском направлении враг один раз неудачно атаковал в сторону позиций наших защитников.

Напомним

В течение суток 23 января ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков, общие потери российских войск с начала вторжения превысили 1,23 миллиона человек.

Не уверен, что путин хочет завершения войны, но их армия и экономика очень истощены - Зеленский22.01.26, 20:05 • 3906 просмотров

Вадим Хлюдзинский

