Ракеты, КАБы и дроны-камикадзе: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток 24 января на фронте произошло 119 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли два ракетных и 57 авиационных ударов, применили 23 ракеты и сбросили 147 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5295 дронов-камикадзе и совершили 2843 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб и совершил 82 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня противник шесть раз атаковал позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Фиголевка и в сторону населенных пунктов Круглое и Чугуновка.

На Купянском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников - атаковал в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили шесть штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Дробышево, Заречное, Торское и в сторону Дружелюбовки.

На Славянском направлении противник атаковал вблизи Звановки.

На Краматорском направлении враг дважды пытался идти вперед в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Марково.

На Константиновском направлении сегодня произошло 12 боевых столкновений. Враг штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Щербиновка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 42 раза атаковал в районах населенных пунктов Покровск, Мирноград, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Дорожное, Шевченко, Гришино, Ивановка.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 113 оккупантов, 70 из которых - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну единицу автомобильной и пять единиц специальной техники, мотоцикл, 13 БпЛА и четыре укрытия личного состава противника. Также наши защитники поразили одну артиллерийскую систему, девять единиц автомобильной техники, единицу специальной техники и шестнадцать укрытий личного состава врага - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 14 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Гуляйполя, Мирного и в направлении Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого, Варваровки, Железнодорожного. Два боестолкновения продолжаются. Под вражескими авиаударами оказались Зорница, Любицкое, Воздвижевка, Железнодорожное, Верхняя Терса.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в районах Плавней и Приморского. Враг нанес авиаудар по Преображенке.

На Приднепровском направлении враг один раз неудачно атаковал в сторону позиций наших защитников.

Напомним

В течение суток 23 января ВСУ ликвидировали еще 930 захватчиков, общие потери российских войск с начала вторжения превысили 1,23 миллиона человек.

