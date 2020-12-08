Проєкт резолюції ГА ООН щодо Криму та безвіз України з ЄС після рішення КСУ - головні події доби

Проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо Криму

Вчора, 7 грудня, понад 60 країн ООН на засіданні Генасамблеї підтримали проєкт посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів”. Проти проєкту посиленої резолюції проголосувало 17 країн.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийнятий проєкт посиленої резолюції є новим елементом зростаючого правового тиску на Росію. Зі схожою заявою виступили в прокуратурі АРК.

Тим часом, напередодні зимових свят, у центрі окупованого Севастополя вивісили новорічне привітання з Леніним і Сталіним.

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Конституційна криза та відношення України з ЄС

Як відомо, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Після цього, також наприкінці жовтня, в комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС заявили, що через це рішення Європейський союз може запустити механізм тимчасового призупинення безвізу.

Так, 7 грудня, віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що рішення Президента, Парламента та Кабінета міністрів демонструють бажання влади вийти з конституційної кризи та не втратити безвізовий режим із ЄС.

Зокрема, вона розповіла, що після набуття чинності угоди про безвізовий режим між Україною та ЄС, з 11 червня 2017 року, понад 10 мільйонів українців 50 мільйонів разів скористалися спрощеною процедурою перетину кордону з країнами Шенгенської зони.

Зокрема, на тлі цього очільник МЗС Дмитро Кулеба 7 грудня заявив, що можливий підрив відносин України з ЄС та іншими міжнародними партнерами був би "ідеальними результатом" для корупціонерів, проросійських політиків і безпосередньо Кремля.

Тим часом, 7 грудня, у робочій групі Верховної Ради при розгляді законопроекту про запобігання корупції запропонували, щоб суддів КСУ затверджувало НАЗК.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 25 листопада звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення КСУ. Так, Венеціанська комісія планує прийняти рішення щодо КСУ 11 грудня.

Суперники України у футбольному ЧС-2022

У Цюріху відбулося жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу з футболу 2022 року, що пройде в Катарі.

Українська збірна, яка була у другому кошику перед жеребкуванням, потрапила до групи D, де також зіграють національні команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини та Казахстану.

Після цього головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував жеребкування відбору ЧС-2022. Зокрема, асистент Шевченко Олександр Шовковський також висловив свої думки щодо суперників.

З іншого боку, воротар збірної Боснії та Герцеговини виразив впевненість у перемозі над Україною.