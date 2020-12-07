Нова резолюція ООН по Криму: хто голосував проти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На засіданні Генасамблеї ООН у понеділок, 7 грудня, проти проєкту посиленої резолюції “Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного і Азовського морів” проголосувало 17 країн, передає кореспондент УНН.
Так, “проти” голосували Вірменія, Білорусь, Камбоджіа, Китай, Куба, КНДР, Киргистан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Іран, Россійська Федерація, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.
З закликом проти резолюції до голосування виступили лиш дві держави – Росія та Сирія.
Підтримали ж українську резолюцію, зокрема, Австрія, Австралія, Бельгія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Угорщина, Італія, Ізраїль, Північна Македонія, Польща, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, США, Велика Британія та багато інших держав.
Як повідомляв УНН, понад 60 країн ООН на засіданні Генасамблеї у понеділок, 7 грудня, підтримали проєкт посиленої резолюції щодо Криму.
Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях.
Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.