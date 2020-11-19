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Новий проект резолюції в ООН щодо Криму: у МЗС повідомили, чим його підсилили

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ України привітали схвалення Третім комітетом 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проекту вже п’ятої поспіль резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна”, та повідомили, в чому її оновлення та підсилення, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

“Документ підготовлено на основі двох останніх доповідей Генерального секретаря ООН, представлених на вимогу Генасамблеї, в яких задокументовані численні факти масових порушень прав людини на окупованих територіях. Ключовими елементами оновленого проєкта резолюції стали заклик до міжнародного співтовариства до посилення взаємодії, зокрема у рамках міжнародних платформ, задля тиску на РФ з метою змушення її до виконання міжнародних зобов’язань як держави-окупанта”, — зазначили у міністерстві.

Повідомляється, що особливу увагу у резолюції приділено питанню кваліфікації “органів” на тимчасово окупованих територіях України як “окупаційної влади Російської Федерації”.

Вона також констатує продовження Росією протиправної діяльності згідно міжнародного гуманітарного права, що включає переселення російських громадян на півострів та примусову зміну громадянства “з метою модифікації демографічного складу населення”.

“Це, зокрема, негативно впливає на економічні і соціальні права кримчан та змушує їх покидати Крим, що є прихованою формою депортації осіб, які захищені Женевськими конвенціями в умовах окупації”, — наголосили дипломати.

За даними МЗС, серед важливих положень цьогорічного проекту — заклик до припинення кримінального переслідування за ухилення від військового призову, засудження триваючої безкарності за випадки насильницьких зникнень та констатація ролі ФСБ РФ у задокументованих випадках тортур.

Крім того, привертається увага до системних політичних репресій проти представників кримськотатарського народу, необґрунтованих суворих вироків політв’язням, переслідування Православної церкви України в Криму, переслідування журналістів, використання пандемії для здійснення подальшого наступу на права людини тощо.

“Резолюція вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні і Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ, на територію тимчасово окупованого півострова”, — зазначили і МЗС.

Україна закликала усіх держав-членів ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН в грудні.

Як повідомляв УНН, вчора посилений проект резолюції щодо прав людини на території тимчасово окупованого Криму пройшов голосування у третьому комітеті Генассамблеї ООН.

Українські Національні Новини

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