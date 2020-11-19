Новый проект резолюции в ООН по Крыму: в МИД рассказали, чем его усилили

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины поздравили одобрение Третьим комитетом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта уже пятой подряд резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", и сообщили, в чем ее обновления и усиления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.