Посилений проект резолюції щодо прав людини в Криму пройшов третій комітет ГА ООН

“Вдячний державам-членам, які підтримали у комітеті ГА ООН проект посиленої резолюції щодо прав людини у Криму. Коли Асамблея схвалить її у грудні, це надалі консолідує тиск на РФ, аби держава-окупант дотримувалася міжнародних зобов’язань, зокрема міжнародного гуманітарного права”, — заявив міністр.

Він привітав доповіді Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини у Криму, які “детально викривають факти політичного переслідування українців і кримських татар”.

Кулеба зазначив, що Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини та СММ ОБСЄ мають посилити моніторинг у Криму задля захисту тих, кого переслідує держава-окупант.

Нагадаємо, у жовтні Генеральний секретар ООН опублікував нову Доповідь про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму, у якій від Російської Федерації вимагається припинити тортури і затримання в Криму, а також зняти заборону з Меджлісу.



Як повідомляв УНН, раніше МЗС повідомило, що взяло до уваги третю доповідь Генерального секретаря ООН “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна”, яка була підготовлена на виконання однойменної резолюції Генеральної Асамблеї ООН 74/168 і оприлюднена 8 жовтня.