Кулеба: наслідки рішення КСУ були "ідеальними" для проросійських політиків і Кремля

"Увечері 29 жовтня я сидів за величезним круглим столом в Апараті Президента України. Тривало засідання Ради національної безпеки і оборони. Коли виступали Президент, Секретар РНБО та інші міністри, мене не могло не вразити дивне почуття. Темою обговорення було те, як захистити країну від власного Конституційного суду. "Це сюрреалістично", - подумав я", - почав міністр.

Він нагадав, що двома днями раніше, 27 жовтня, Конституційний суд завдав "важкий удар по антикорупційним реформам" в Україні, практично скасувавши вимогу до урядовців подавати електронні декларації про майно.

"Рішення суду загрожувало підірвати наші відносини з ЄС та іншими міжнародними партнерами. Я був в люті від того, наскільки ідеальним був цей результат для всіх тих, хто мріє зірвати інтеграцію України із Заходом. Наслідки цього рішення були ідеальними для нечестивої коаліції тих, хто мав корисливі інтереси в старій системі, проросійських політиків України і самого Кремля", - вважає міністр.

Він зазначив, що в результаті дій РНБО, а пізніше - Кабінету міністрів, доступ до реєстру декларацій вдалося відновити. І все ж, наслідки постанови були більш серйозними. Зокрема, рішення КСУ, на думку Кулеби, підірвало законність десятків поточних судових процесів.

Говорячи про резонансне рішення, міністр також висловив побоювання, що тепер ряд інших запитів, які в даний час очікують розгляду Судом, щодо деяких законопроектів можуть привести за собою плачевні наслідки.

"За останні шість років в боротьбі України з корупцією було багато злетів і падінь. За прогресом часто слідували невдачі і нові прориви. Нинішня ситуація не виняток. Противникам змін не вдасться згорнути антикорупційні реформи в Україні, як би вони не старалися. Проте, зарозумілість цього останнього нападу говорить багато про що. Причина мені абсолютно зрозуміла. Корумпована стара гвардія була незадоволена електронними деклараціями з самого початку. Але до тих пір, поки не послідувало покарання, вони не сприймали електронні декларації як такі, що становлять реальну загрозу", - вважає глава МЗС.

За його словами, ситуація змінилася з приходом нової влади в країні.

Незадовго після цього розпочав роботу Вищий антикорупційний суд, незабаром пішли і перші звинувачувальні вироки.

"Згадуючи те сюрреалістичне відчуття, яке я відчував в Раді національної безпеки і оборони кілька тижнів тому, я з дивним оптимізмом дивлюся на перспективи на майбутнє. Судова система України була найбільшою перешкодою на шляху реформ з 2014 року. Зусилля щодо її реформування мали обмежений успіх. Тепер ясно, що це повинно змінитися. Остання атака Конституційного суду не залишає місця для переговорів і часу для слабких рішень. Будь-які розмови про компромісні рішення залишилися в минулому", - підкреслює глава дипломатії.

Він запевняє: в України "немає іншого вибору, крім як докорінно реформувати судову систему, навіть коли це вимагає жорстких політичних рішень і політичної волі".

"Судова система України потребує повного перезавантаження, і міжнародні партнери країни також повинні брати участь в цьому процесі, щоб забезпечити відчутні результати і розвіяти будь-які можливі побоювання з приводу поганого управління. Було б дуже корисно, якби нова адміністрація США зважила і підтримала ці зусилля", - додав міністр.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, і після цього почати процес відбору нових суддів. Пізніше до нього подали альтернативи, в тому числі і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У ВР створили робочу групу, яка повинна була напрацювати три законопроекти для вирішення ситуації - повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни в закон про КСУ - до 1 грудня.

Минулого тижня Рада прийняла в цілому один із законопроектів - про встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши в деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.