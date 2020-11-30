Венеціанська комісія планує прийняти рішення щодо КСУ 11 грудня

Так, повідомляється, що обговорення ситуації в Україні пройде з 11:30 до 12:00 за Страсбургом.

"Комісії пропонується схвалити Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції після рішення №13-р/2020 Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року, складеного на основі коментарів пана Есану, пана Куєра, пані Ханною Сухоцькою (почесним президентом Венеціанської комісії, г-н Дуро Сесса (експерт DGI) і паном Герхардом Рейсснером (експерт DGI) і Терміновий висновок щодо реформи Конституційного суду України, складений на основі коментарів пана Карозза, пані Картабія, пана ​​Дармановіча і пана Грабенвартера", - сказано у документі.

Відзначається, що комісії також пропонується провести обмін думками з представниками України про майбутні реформи.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.

Також нагадаємо, за словами голови комітету Верховної ради з питань правової політики Андрія Костіна, "Венеціанка" зробить висновок про наслідки рішення КСУ до 9 грудня.