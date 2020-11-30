"Венеціанка" зробить висновок про наслідки рішення КСУ до 9 грудня - нардеп

"У середу відбудеться онлайн-візит експертів "Венеційської комісії" щодо звернення Президента України, яке стосується наслідків рішення Конституційного суду України. Це також відбудеться у четвер, тому я думаю, що висновки "Венеційської комісії", які будуть до 9 грудня прийняті, також будуть дуже важливими для парламенту в опрацюванні цих питань", - сказав Костін.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський 25 грудня звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного суду.