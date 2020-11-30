"Венецианка" сделает вывод о последствиях решения КСУ до 9 декабря - нардеп

"В среду состоится онлайн-визит экспертов "Венецианской комиссии" по обращению Президента Украины, касающееся последствий решения Конституционного суда Украины. Это также состоится в четверг, поэтому я думаю, что выводы "Венецианской комиссии", которые будут до 9 декабря приняты, также будут очень важными для парламента в разработке этих вопросов", - сказал Костин.

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.