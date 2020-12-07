Шевченко назвав дуже серйозною групу збірної України у відборі на ЧС-2022

Коуч відзначив прогрес команди Фінляндії, серйозність цілей Боснії та Герцеговини та потужність Франції.

“Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо — грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан”, — наголосив Шевченко.

Нагадаємо, Олег Протасов назвав оригінальною групу за участі України.