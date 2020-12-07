Україні випала оригінальна і не слабка група - Протасов про жеребкування ЧС-2022

"Не можу сказати, що нам випала занадто сильна група, але й слабкою її не назву.

Цікава, оригінальна група. У ній є чемпіон світу — збірна Франції, а також інші команди, у зустрічах з якими нам треба показати той футбол, до якого ми прагнемо. Я вірю в нашу збірну, вірю, що ми зможемо виконати завдання та вибороти перепустку на чемпіонат світу", - сказав він.

Як писав УНН, після техпоразки в матчі "Україна - Швейцарія", в УАФ заявили, що будуть використовувати всі шанси поборотися за нашу національну команду.