Україні випала оригінальна і не слабка група - Протасов про жеребкування ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов прокоментував жеребкування відбору ЧС-2022, за підсумками якого збірна України потрапила до однієї групи з командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
"Не можу сказати, що нам випала занадто сильна група, але й слабкою її не назву.
Цікава, оригінальна група. У ній є чемпіон світу — збірна Франції, а також інші команди, у зустрічах з якими нам треба показати той футбол, до якого ми прагнемо. Я вірю в нашу збірну, вірю, що ми зможемо виконати завдання та вибороти перепустку на чемпіонат світу", - сказав він.
Як писав УНН, після техпоразки в матчі "Україна - Швейцарія", в УАФ заявили, що будуть використовувати всі шанси поборотися за нашу національну команду.