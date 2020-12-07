Украине выпала уникальная и не слабая группа - Протасов о жеребьевке ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которой сборная Украины попала в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
"Не могу сказать, что нам выпала слишком сильная группа, но и слабой ее не назову.
Интересная, оригинальная группа. В ней есть чемпион мира - сборная Франции, а также другие команды, во встречах с которыми нам надо показать тот футбол, к которому мы стремимся. Я верю в нашу сборную, верю, что мы сможем выполнить задачу и завоевать путевку на чемпионат мира", - сказал он.
Как писал УНН, после техпоражения в матче "Украина - Швейцария", в УАФ заявили, что будут использовать все шансы побороться за нашу национальную команду.