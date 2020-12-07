Шевченко назвал очень серьезной группу сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Коуч отметил прогресс команды Финляндии, серьезность целей Боснии и Герцеговины и мощность Франции.

“Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан”, — отметил Шевченко.

Напомним, Олег Протасов назвал оригинальной группу с участием Украины.