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Шевченко назвал очень серьезной группу сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Шевченко назвал очень серьезной группу сборной Украины в отборе на ЧМ-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал жеребьевку отбора ЧМ-2022, по итогам которого "сине-желтые" попали в одну группу с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Слова специалиста приводит УАФ, передает УНН.

Коуч отметил прогресс команды Финляндии, серьезность целей Боснии и Герцеговины и мощность Франции.

“Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем — играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан”, — отметил Шевченко.

Напомним, Олег Протасов назвал оригинальной группу с участием Украины.

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