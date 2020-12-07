Безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги й успіху — Стефанішина

ukru
18 березня, 21:00 • 45041 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 92315 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 67848 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103210 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 74648 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 99513 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117083 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144900 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184348 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 313615 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100489 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 18560 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 30025 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 29987 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 20314 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 65247 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 313616 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247393 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341016 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66342 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110647 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111380 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108312 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121727 перегляди
Актуальне
Безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги й успіху — Стефанішина

Безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги й успіху — Стефанішина

Київ • УНН

 • 11856 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Рішення, які приймають Президент, Парламент та Кабінет міністрів, демонструють бажання влади вийти з конституційної кризи та не втратити безвізовий режим із ЄС. Про це під час ефіру одного з телеканалів заявила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, інформує УНН.

“Виходити з цієї кризи (конституційної — ред.) теж потрібно комплексно. Дійсно, Парламент ухвалив закон, який є менш амбітним, ніж законопроект Президента. Але це частина плану. Далі має бути закон про відновлення повноважень агентства з запобігання корупції, гарантування діяльності директора НАБУ. Звичайно, ми очікуємо вже 11 грудня висновків Венеціанської комісії, які закладуть основу подальших реформ. Успішні та рішучі кроки, які демонструють Президент, уряд та Парламент — є запорукою того, що безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги і успіху. Я впевнена, що такі рішучі кроки демонструються. Хоча, можливо, не настільки амбітно, але це залежатиме від подальших кроків, які демонструватиме Парламент в ухваленні законодавства та виходу з конституційної кризи за результатами висновків Венеціанської комісії”, — повідомила посадовиця.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 4 грудня, ВРУ ухвалила в цілому законопроект № 4460-д щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Уряді розповіли скільки українців скористалося безвізом

Глава ВР Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон № 4460-д про відновлення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях — відповідний закон передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Додамо, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”, згідно з яким суддів КСУ буде затверджувати Національне агентство з питань запобігання корупції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79