Безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги й успіху — Стефанішина

“Виходити з цієї кризи (конституційної — ред.) теж потрібно комплексно. Дійсно, Парламент ухвалив закон, який є менш амбітним, ніж законопроект Президента. Але це частина плану. Далі має бути закон про відновлення повноважень агентства з запобігання корупції, гарантування діяльності директора НАБУ. Звичайно, ми очікуємо вже 11 грудня висновків Венеціанської комісії, які закладуть основу подальших реформ. Успішні та рішучі кроки, які демонструють Президент, уряд та Парламент — є запорукою того, що безвіз і надалі буде частиною нашої історії перемоги і успіху. Я впевнена, що такі рішучі кроки демонструються. Хоча, можливо, не настільки амбітно, але це залежатиме від подальших кроків, які демонструватиме Парламент в ухваленні законодавства та виходу з конституційної кризи за результатами висновків Венеціанської комісії”, — повідомила посадовиця.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 4 грудня, ВРУ ухвалила в цілому законопроект № 4460-д щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

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Глава ВР Дмитро Разумков 7 грудня підписав закон № 4460-д про відновлення кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях — відповідний закон передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

Додамо, що робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”, згідно з яким суддів КСУ буде затверджувати Національне агентство з питань запобігання корупції.