Зеленському передали на підпис закон про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Документ переданий на підпис Президенту України", - йдеться у повідомленні.

Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Примітки до статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які уточнюють суб’єктів цього правопорушення, а також дозволяють накладати адміністративні стягнення за цією статтею у випадку, коли відомості в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відрізнятимуться від достовірних на суму “від 100 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб”, а не “від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб” як зазначено в чинній редакції.

Запропоновані до КУпАП зміни, як наслідок, дозволяють підняти і поріг кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Проектом також пропонується виключити з Кримінального кодексу України статтю 366-1, натомість доповнити кодекс новою статтею 366-2 “Декларування недостовірної інформації”, якою встановити кримінальну відповідальність:

▪️ у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною першою цієї статті;

▪️ у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у вигляді штрафу від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за частиною другою цієї статті.

Також КК України доповнюється статтею 366-3, якою встановлюється кримінальна відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у вигляді штрафу від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від 150 до 240 годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося раніше в УНН, 4 грудня Рада повернула покарання за брехню у деклараціях.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність позбавлення волі за брехню в деклараціях. Також свою позицію пояснив голова ВР.