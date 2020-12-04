Голова ВР пояснив, чому не відновили ув’язнення за брехню у деклараціях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зареєстрований робочою групою законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації не містить пунктів про позбавлення волі, тому що це було предметом спорів, а документ "потрібно було приймати швидко". Про це на брифінгу сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Коли почала працювати робоча група і напрацьовувати цей законопроект, деякі політичні сили займали більш радикальну позицію, хтось – менш радикальну позицію, і ми бачили, що ми загрузаємо у цьому процесі", - сказав Разумков.

Він зазначив, що особисто підтримував норму про ув’язнення за брехню у декларації, а запропонований ним законопроект відновлював 366 прим. 1 у повному обсязі, у тому числі з позбавленням волі.

"Для нас було принципово повернути кримінальну відповідальність, і це також було предметом компромісу - ми це зробили. Друге – зробити жорсткий тиск на людей, які хочуть або будуть маніпулювати, щоб не декларуватись. Кримінальна відповідальність і обмеження волі також є достатньо серйозним аргументом для того, щоб цього не робити", - сказав він.

Разумков додав також, що в Україні залишається стаття про незаконне збагачення.

Нагадаємо, народні депутати на пленарному засідання Верховної Ради у п'ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект №4460-д щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до 2 років за порушення.

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