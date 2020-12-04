Глава ВР объяснил, почему не восстановили заключение за ложь в декларациях

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Зарегистрированный рабочей группой законопроект №4460-д об установлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации не содержит пунктов о лишении свободы, потому что это было предметом споров, а документ "нужно было принимать быстро". Об этом на брифинге сказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.