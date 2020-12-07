Зеленскому передали на подпись закон об уголовной ответственности за ложь в декларациях

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Документ передан на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

Указанным законопроектом предлагается внести изменения в Примечания к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Проектом также предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, взамен дополнить кодекс новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность:

▪️ в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

▪️ в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее в УНН, 4 декабря Рада вернула наказание за ложь в декларациях.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие лишения свободы за ложь в декларациях. Также свою позицию объяснил глава ВР.