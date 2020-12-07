В Уряді розповіли, скільки українців скористалося безвізом

“Я прийшла з біометричним паспортом і готуючись до сьогоднішньої дискусії поцікавилася в прикордонників, скільки громадян скористалися безвізом. Це більше 10 мільйонів громадян, які понад 50 мільйонів разів скористалися безвізом. Ця статистика нагадує про те, що безвіз належить громадянам України, а не 15 суддям, які виносили рішення Конституційного Суду України (визнання не конституційним закону про недостовірне декларування 27 жовтня 2020 року — ред.), яке і створило, фактично, конституційну кризу”, — сказала Стефанішина.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.

Після цього, в комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС заявили, що через це рішення Європейський союз може запустити механізм тимчасового призупинення безвізу.

На початку листопада, ЄС опублікував заяву щодо рішення Конституційного суду, зазначивши, що це ставить під питання отримання допомоги і безвіз.

Вже 12 листопада, в Офісі Президента України заявили, що “гаряча фаза напруги” щодо безвізу через рішення КСУ знята.

Додамо, що у п’ятницю, 4 грудня, ухвалили в цілому законопроект № 4460-д щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

Зазначимо, що згідно опитування проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, більшість українців побоюються втрати безвізу з ЄС.