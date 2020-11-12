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У Зеленського заявили, що "гаряча фаза напруги" щодо безвізу через рішення КСУ знята

У Зеленського заявили, що "гаряча фаза напруги" щодо безвізу через рішення КСУ знята

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. "Гаряча фаза напруги" щодо можливого скасування, чи призупинення дії безвізового режиму між Україною і Євросоюзом через рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства знята. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в ефірі Радіо НВ, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Президент Володимир Зеленський швидкими та рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

Жовква розповів, що одразу після ухвалення Конституційним Судом рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

"Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КС, але очевидно не такого й не в такому масштабі", – зазначив Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави держави наголосив, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що Президент у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України й за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проект розв’язання кризи. Також за підсумками засідання РНБО було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", – сказав Жовква.

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Він наголосив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

"Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроекти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроект. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу", – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Окрім того, Жовква зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеціанської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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