Україні поки вдалося відвернути загрозу втрати безвізу через рішення КСУ – Кулеба

"Минулого тижня Конституційний суд поставив нас на край прірви, ми були на межі початку процесу, у результаті якого ми могли б втратити безвіз. КСУ зруйнував антикорупційну інфраструктуру, яка є однією з умов безвізу. Але Президент скликав негайно РНБО, потім було рішення уряду, яким відновили дію скасованих норм, систему декларацій й це реально врятувало ситуацію", - сказав Кулеба.

За його словами, українські міжнародні партнери були шоковані рішенням КСУ.

"Я знаю реакцію європейських колег станом на середу (28 жовтня – ред.), коли вони почитали рішення суду… Вони не очікували, що в принципі таке можливо. У них був шок, коли в четвер увечері… систему відновили, то вони видихнули з полегшенням", - розповів Кулеба.

Як повідомлялося, негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським Союзом 55% опитаних українців, лише 11% – позитивно.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Альтернативний законопроект також подав спікер ВР Дмитро Разумков, який підтримав Антикорупційний комітет. Пізніше ще один законопроект зареєстрували в якості альтернативи до законопроекту глави парламенту.