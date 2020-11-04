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Більшість українців побоюються втрати безвізу з ЄС - опитування

Київ • УНН

 • 11496 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським Союзом 55% опитаних українців, лише 11% – позитивно. Про це йдеться у підсумках опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.

“Більшість (55%) опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським Союзом, лише 11% – позитивно і 31% – нейтрально. Найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, мешканці столиці та Заходу, прихильники Європейської солідарності, Свободи, Голосу і партії Слуга народу”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Опитування проводили 2 та 3 листопада.

Нагадаємо, ЄС опублікував заяву щодо рішення Конституційного Суду - це ставить під питання отримання допомоги і безвіз.

Раніше Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. 

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