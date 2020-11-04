Большинство украинцев опасаются потери безвиза с ЕС - опрос

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25079 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53440 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72706 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84389 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 94967 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113219 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114769 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126313 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202385 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Большинство украинцев опасаются потери безвиза с ЕС - опрос

Большинство украинцев опасаются потери безвиза с ЕС - опрос

Киев  •  УНН

 • 11492 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Негативно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом 55% опрошенных украинцев, лишь 11% - положительно. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Большинство (55%) опрошенных отрицательно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом, только 11% - положительно и 31% - нейтрально. Наиболее негативно относятся к возможной отмене безвиза молодежь, жители столицы и Запада, сторонники Европейской солидарности, Свободы, Голоса и партии Слуга народа", - говорится в сообщении.

Отметим, что в опросе участвовало население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Опрос проводился 2 и 3 ноября.

Напомним, ЕС опубликовал заявление относительно решения Конституционного Суда - это ставит под вопрос получение помощи и безвиза.

Ранее Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Украинские Национальные Новости

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