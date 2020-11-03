ЄС опублікував заяву щодо рішення Конституційного суду: це ставить під питання отримання допомоги і безвіз

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Рішення Конституційного суду (КС) України від 27 жовтня про незаконність електронного декларування доходів чиновників підриває виконання міжнародних зобов’язань України, необхідних для виділення їй макрофінансової допомоги ЄС обсягом 1,2 млрд євро і збереження безвізового режиму. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві зовнішньополітичної служби Євросоюзу, відзначає УНН.

ЄС прямо закликав офіційний Київ терміново скасувати рішення КС і привітав дії Президента і уряду країни щодо його блокування.

“Рішення Конституційного суду України від 27 жовтня по ряду елементів антикорупційного законодавства матиме найширші наслідки для всієї антикорупційної інфраструктури в Україні, створеної після Революції гідності 2014 року. Це рішення ставить під сумнів виконання цілого ряду міжнародних зобов’язань України, прийнятих щодо іноземних партнерів, включаючи ЄС. Боротьба з корупцією є однією з ключових умов і зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, недавно узгодженої (чергової) програми макрофінансової допомоги ЄС (в розмірі 1,2 млрд євро, затвердженої в липні 2020 року), а також безвізового режиму”, — йдеться в документі.

“У той же час, ми відзначаємо складність ситуацію на Україні і високо оцінюємо швидкість, з якою Президент і уряд хочуть кардинально вплинути на проблему. Ми закликаємо українську владу швидко відновити дію законодавства про електронні декларації, а також стабілізувати юридичний статус Національного агентства по запобіганню корупції (НАЗК). Велика судова реформа необхідна в Україні і ЄС готовий підтримати наших партнерів у цій справі”, — йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано також заявив, що рішення Конституційного суду ставить під сумнів ряд міжнародних зобов’язань, які взяла на себе Україна.

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