ЕС опубликовал заявление о решении Конституционного суда: это ставит под вопрос получение помощи и безвиз

ЕС прямо призвал официальный Киев срочно отменить решение КС и приветствовал действия Президента и правительства страны по его блокированию.

“Решение Конституционного суда Украины от 27 октября по ряду элементов антикоррупционного законодательства будет иметь самые широкие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции достоинства 2014 года. Это решение ставит под сомнение выполнение целого ряда международных обязательств Украины, принятых в отношении иностранных партнеров, включая ЕС. Борьба с коррупцией является одним из ключевых условий и обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации, недавно согласованной (очередной) программы макрофинансовой помощи ЕС (в размере 1,2 млрд евро, утвержденной в июле 2020 года), а также безвизового режима”, — говорится в документе.

“В то же время, мы отмечаем сложность ситуацию на Украине и высоко оцениваем быстроту, с которой Президент и правительство хотят разрешить эту проблему. Мы призываем украинские власти быстро восстановить действие законодательства об электронных декларациях, а также стабилизировать юридический статус Национального агентства по противодействии коррупции (НАПК). Обширная судебная реформа необходима в Украине и ЕС готов поддержать наших партнеров в этом деле”, — говорится в документе.

Напомним, ранее официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано также заявил, что решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые взяла на себя Украина.