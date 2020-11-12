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У Зеленского заявили, что "горячая фаза напряжения" относительно безвиза из-за решения КСУ снята

У Зеленского заявили, что "горячая фаза напряжения" относительно безвиза из-за решения КСУ снята

Киев  •  УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. "Горячая фаза напряжения" относительно возможной отмены или приостановления действия безвизового режима между Украиной и Евросоюзом из-за решения Конституционного суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства снята. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире Радио НВ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент Владимир Зеленский быстрыми и решительными действиями не допустил потери Украиной безвизового режима с Европейским Союзом после решения Конституционного Суда об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства. Теперь очередь за Верховной Радой", - говорится в сообщении.

Жовква рассказал, что сразу после принятия Конституционным Судом решения от 27 октября было множество звонков и сообщений от западных партнеров Украины, которые были этим потрясены.

"Партнеры могли ожидать всевозможных странных решений КС, но явно не такого и не в таком масштабе", - отметил Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства подчеркнул, что вопрос безвиза удалось решить благодаря тому, что Президент в тот же день собрал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины и по его результатам внес в Верховную Раду соответствующий проект решения кризиса. Также по итогам заседания СНБО было принято решение правительства о восстановлении публичного доступа к электронным декларациям.

"На сегодняшний день могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, в том числе с вопросом безвизового режима - или отмены или приостановления действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, - мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры", - сказал Жовква.

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Он отметил, что Глава государства сделал все от него зависящее, и дальше должны действовать народные депутаты.

"Законы у нас принимает не Президент, а парламент. Соответствующие законопроекты сейчас в парламенте. Президент внес свой законопроект. Провел консультации с партнерами. Провел телефонные переговоры с президентом Венецианской комиссии Джанни Букиккио, которая будет предоставлять свою юридическую экспертизу", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Кроме того, Жовква отметил, что сейчас народные депутаты вместе с экспертами Венецианской комиссии и представителями Министерства юстиции нарабатывают оптимальный вариант выхода из ситуации, в которой оказалась страна после решения КСУ.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Впоследствии к нему подали альтернативы, в том числе и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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