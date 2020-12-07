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Законопроект про запобігання корупції: у робочій групі ВР пропонують, щоб суддів Конституційного Суду затверджувало НАЗК

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Робоча група Верховної Ради з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції", згідно якого суддів КСУ буде затверджувати Національне агентство з питань запобігання корупції. Про це у власному Telegram-каналі повідомила народна депутатка Ольга Совгиря, інформує УНН.

“Робоча група ВРУ з врегулювання конституційної кризи завершила роботу над законопроектом про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції”, - повідомила Совгиря.

За її словами, законопроектом передбачається внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" для приведення його у редакцію, яка діяла до ухвалення рішення Конституційного Суду від 27.10.2020 року, а також запроваджується особливе регулювання контролю за дотримання антикорупційного законодавства суддями і суддями Конституційного Суду:

1) порядок здійснення повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ буде затверджуватись НАЗК за погодженням відповідно із ВРП та Конституційним Судом;

2) Вища рада правосуддя і Збори суддів Конституційного Суду матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів, суддів Конституційного Суду під час здійснення повноважень НАЗК;

3) порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів, суддів КСУ розробляється НАЗК в місячний строк з дня набрання чинності законом і в місячний строк погоджується Вищою радою правосуддя та Конституційним Судом. У разі відсутності відповідного погодження повна перевірка декларацій суддів і суддів Конституційного Суду проводиться в загальному порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

“Законопроектом також передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею Конституційного Суду України конституційного провадження”, - підсумувала Совгиря.

Нагадаємо, минулого місяця нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що робоча група з урегулювання конституційної кризи не завершить свою роботу 1 грудня, як очікувалося, а продовжить її, поки не запропонує рішення щодо КСУ.

УНН раніше повідомляв, що робоча група повинна була напрацювати три законопроекти — повернення електронного декларування, зміни до Кримінального Кодексу і зміни до закону про КСУ - до 1 грудня.

Зазначимо, що 4 грудня Рада повернула покарання за брехню у деклараціях.

Сьогодні, 7 грудня, Зеленському передали на підпис закон про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях.

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