Збірна України з футболу отримала суперників по відбору на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Цюріху відбулося жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу з футболу 2022 року, що пройде в Катарі, передає кореспондент УНН.
Українська збірна, яка була у другому кошику перед жеребкуванням, потрапила до групи D, де також зіграють національні команди Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини та Казахстану.
Інші результати жеребкування:
Група А: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан,
Група В: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово,
Група С: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва,
Група Е: Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія,
Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острова, Молдова,
Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар,
Група Н: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта,
Група І: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино,
Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.
Старт відбіркового турніру назначений на 24 березня.
Примітно, що десять переможців груп вийдуть у фінальну стадію ЧС-2022, яка відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.
Додамо, що десять володарів других місць в березні 2022 року візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома найкращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, які ще не вийшли на чемпіонат світу через Європейську кваліфікацію і не напрацювали в ній путівку в "стики". Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному пройдуть півфінал і фінал з одного матчу. Три переможця "стиків" вийдуть у фінальну стадію.