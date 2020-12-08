Шовковський назвав фаворита групи за участі збірної України у кваліфікації на Євро-2022

За підсумками жеребкування “синьо-жовті” зіграють із командами Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини та Казахстану.

“Цікаво буде зіграти проти чинних чемпіонів світу, Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи. Загалом у ній підібралися цікаві команди. Фінляндія та Боснія і Герцеговина останнім часом демонструють упевнену гру, розвиваються, піднімаються, так само, як і збірна України. Тож на нас очікують цікаві матчі. Щодо Казахстану, то ця команда може піднести сюрприз” — зізнався Шовковський.

Як писав УНН, Шовковський піддав критиці рішення УЄФА стосовно матчу Швейцарія — Україна.