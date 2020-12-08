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07:12 • 43582 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69611 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105015 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110007 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123131 просмотра

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3 марта, 11:09 • 155719 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Шовковский назвал фаворита группы с участием сборной Украины в квалификации на Евро-2022

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский выразил свое мнение относительно соперников, которые выпали "сине-желтым" в квалификации чемпионата мира-2022, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

По итогам жеребьевки “сине-желтые” сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

“Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира, мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. Всего в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развивающихся поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. По Казахстану, то эта команда может преподнести сюрприз”- признался Шовковский.

Как писал УНН, Шовковский подверг критике решение УЕФА относительно матча Швейцария — Украина.

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