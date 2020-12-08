Шовковский назвал фаворита группы с участием сборной Украины в квалификации на Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский выразил свое мнение относительно соперников, которые выпали "сине-желтым" в квалификации чемпионата мира-2022, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
По итогам жеребьевки “сине-желтые” сыграют с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
“Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира, мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. Всего в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развивающихся поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. По Казахстану, то эта команда может преподнести сюрприз”- признался Шовковский.
Как писал УНН, Шовковский подверг критике решение УЕФА относительно матча Швейцария — Украина.