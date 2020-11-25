Шовковський про рішення УЄФА проти України: такий футбол нам точно не потрібен

"Найгучніша перемога збірної Швейцарії або Такий футбол нам точно не потрібен!!!" – написав він.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія-Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських збірників. Провести повторний тест їм та іншим членам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Натомість помістив усю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб. Після повернення до Києва, усі збірники і представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

Сьогодні, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3. В УАФ заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна.