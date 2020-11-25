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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 6128 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 20576 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 43597 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69623 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105018 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110007 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123131 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 155719 просмотра

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Шовковский о решении УЕФА против Украины: такой футбол нам точно не нужен

Шовковский о решении УЕФА против Украины: такой футбол нам точно не нужен

Киев  •  УНН

 • 17016 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский эмоционально отреагировал на решение УЕФА о техническом поражении "сине-желтых". Об этом Шовковский написал в своем Facebook, передает УНН.

"Самая громкая победа сборной Швейцарии или Такой футбол нам точно не нужен!!!" - написал он.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты в трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Зато поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек. По возвращении в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

Сегодня, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3. В УАФ заявили о намерениях обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.

Украинские Национальные Новости

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