Шовковский о решении УЕФА против Украины: такой футбол нам точно не нужен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский эмоционально отреагировал на решение УЕФА о техническом поражении "сине-желтых". Об этом Шовковский написал в своем Facebook, передает УНН.
"Самая громкая победа сборной Швейцарии или Такой футбол нам точно не нужен!!!" - написал он.
Напомним, матч 6-го тура Лиги наций "Швейцария-Украина" был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как "ковид"-тесты за день до поединка показали положительные результаты в трех украинских сборников. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Зато поместил всю нашу сборную на карантин.
18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек. По возвращении в Киев, все сборники и представители делегации УАФ прошли тестирование на "ковид" в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.
Сегодня, 25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и зачислить ей техническое поражение со счетом 0:3. В УАФ заявили о намерениях обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.