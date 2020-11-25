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УЄФА присудила технічну поразку Україні у скасованому матчі зі Швейцарією: УАФ оскаржить

УЄФА присудила технічну поразку Україні у скасованому матчі зі Швейцарією: УАФ оскаржить

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада. Про це інформує УАФ, передає УНН.

“Нагадаємо, що у зв’язку з рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна було скасовано.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3”, — йдеться у повідомленні.

Віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: “Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною”.

Як писав УНН, у національної збірної була достатня кількість здорових футболістів, щоб зіграти матч 17-18 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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